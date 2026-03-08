BAE: İran'ın saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Orta Doğu'daki savaş devam ediyor.

İran, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılara Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın ülkede düzenlediği saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralı sayısının da 112’ye yükseldiği bildirildi.

YARALANANLAR ARASINDA TÜRK VATANDAŞLARI DA VAR

Açıklamada, ölenler arasında Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarının bulunduğu; yaralananlar arasında ise BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komorlar ve Türkiye uyruklu kişilerin bulunduğu aktarıldı.

BUGÜN İTİBARİYLE 16 BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Açıklamaya göre ayrıca BAE hava savunmaları, bugün 17 balistik füze tespit ederken bunlardan 16’sını imha etti, 1 füze ise denize düştü.

Toplam 117 insansız hava aracı (İHA) tespit edilirken bunlardan 113’ü engellendi, 4 İHA ülke topraklarına düştü. İran saldırılarının başlamasından bu yana toplam 238 balistik füze tespit edildi.

80 FÜZE ÜLKE TOPRAKLARINA İSABET ETTİ

Bunların 221’i imha edildi, 15’i denize, 2’si ise ülke topraklarına düştü.

Ayrıca toplam bin 422 İran İHA’sı tespit edildi; bunların bin 342’si engellenirken, 80’i ülke topraklarına düştü.

Sekiz seyir füzesi de tespit edilip imha edildi.