BAE, İsrail'in Beitar Jerusalem futbol takımına ortak oldu

Araplara Ölüm" tezahüratlarıyla ünlü ve bugüne kadar hiçbir Arap futbolcuyu transfer etmeyen Beitar Jerusalem takımının yüzde 50’si, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Kraliyet Ailesi'ne satıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı ve aşırı sağcılığıyla bilinen "Beitar Jerusalem" futbol takımının yüzde 50 hissesini satın aldı.

Beitar Jerusalem'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan'ın, İsrail'in Premier liginde yer alan futbol takımının yüzde 50 hissesini satın aldığı ve 10 yıl içinde takıma 92 milyon dolarlık yatırım yapacağı vaadini içeren "tarihi" bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

YENİ BAŞKANLIK HEYETİ KURULACAK

İsrail medyasında çıkan haberlerde de takımın başkanı ve CEO'su Moshe Hogeg'in yine eski görevine devam edip, hisseleri kontrol etmeyi sürdüreceği, ileriki dönemde Al Nahyan'ın da yer alacağı yeni bir başkanlık heyetinin kurulacağı aktarıldı.

ARAP VE MÜSLÜMAN KARŞITI

İşgal altındaki Kudüs'te 1936'da kurulan Beitar Jerusalem, tarihi boyunca Arap ve Müslüman karşıtlığı ve herhangi bir Arap sporcuyu oynatmamasıyla tanınıyor.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.