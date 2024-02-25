BAE, Mısır'a 2 ay içinde 35 milyar dolar aktaracak Ras El-Hekma bölgesinin geliştirilmesi için anlaşma sağlandı. Kahire, varılan mutabakatın ayrıntılarını paylaştı.

ensonhaber.com

Mısır'ın Akdeniz kıyısında bulunan Ras El-Hekma bölgesini geliştirilmesi için Kahire yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el sıkıştı.

Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli, BAE'nin iki ay içinde Mısır'a "35 milyar dolarlık doğrudan yatırım" yapmayı planladığını duyurdu.

Madbuli, bu miktarın "ekonomik krizi çözmek için kullanılacağını" ve Mısır'daki döviz sorununun çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

170,8 milyon metrekarelik alanı geliştirecekler

Başbakan Madbuli, bu yatırımların Mısır ve Emirlik hükümetleri arasında Ras El-Hekma bölgesinde 170,8 milyon metrekarelik alanın geliştirilmesi için imzalanan anlaşma uyarınca hayata geçirileceğini açıkladı.

Emirlik tarafından yönetilecek uluslararası havalimanının yanı sıra geniş bir turizm alanı ve büyük yolcu gemileri için marinayı içeren entegre şehir kurulmasını kapsayan projenin toplam değerinin 150 milyar dolar olduğu belirtildi.

Mısır'ın dış borçları artıyor

Resmi rakamlara göre Mısır'ın dış borçları, son 10 yılda üç kattan fazla artarak 164,7 milyar dolara ulaştı.

Ülkedeki döviz kıtlığı, JP Morgan'ın Mısır'ı bu ayın başlarında bazı göstergelerinden çıkarmasına neden oldu.

Moody's de Mısır'ın görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

IMF'den açıklama

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen yıl birçok kez ertelenen kredi anlaşması konusunda Mısır ile birkaç hafta içinde anlaşmaya varabileceklerini duyurdu.