ABD istihbaratı "mayın tespit ettik" dedi, İran yalanladı

Hürmüz Boğazı bilinmezi sürüyor...

ABD basınının adını açıklamadığı üst düzey ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nda su altında tespit edilen mayınlar deniz trafiği açısından kritik öneme sahip bölgede güvenlik riskini artırabilecek nitelikte.

MAYINLARIN ÖZELLİKLERİ

İddialara göre;

Maham 3: Manyetik ve akustik sensörlerle çalışan, fiziksel temas olmadan hedef algılayabilen demirleme tipi bir deniz mayını.

Maham 7 (Limpet): “Yapışkan mayın” olarak bilinen, tespiti zor, yüksek patlayıcılı ve deniz tabanına yerleştirilebilen bir sistem. Akustik ve üç eksenli manyetik sensörlerle çevresindeki gemileri algılayabiliyor.

İRAN'DAN NET YALANLAMA

İran cephesinden ise iddialara hızlı bir yanıt geldi, İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Hatemül Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bölgedeki kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu vurgulayarak mayın döşeme iddialarını reddetti.

Zülfikari açıklamasında, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı’nın İran’ın kontrolünde olduğunu, bu nedenle Basra Körfezi’ne mayın döşemeye ihtiyaç duymadıklarını, ancak gerekmesi halinde tüm imkanların kullanılabileceğini ifade etti.

Ayrıca bölge dışı ülkelerin Basra Körfezi’ne müdahale hakkı olmadığını da dile getirdi.