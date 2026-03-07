BAE: Savunmamız, İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerini karşılıyor

BAE Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini başarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi. Bakanlık ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının bu saldırıları engellemesinden kaynaklandığını kaydetti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasında süren müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, saldırılarda ölenlerin sayısının 926’ya ulaştığını duyururken, İsrail tarafı karşılıklı çatışmalarda 11 kişinin öldüğünü ve 502 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında panik atak geçirenler de bulunuyor.