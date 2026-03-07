Friedrich Merz, seçim mitinginde Filistin destekçisi protestocuyu azarladı

Friedrich Merz, Mayıs 2025'te Federal Meclis'te ikinci tur oylamada 325 oy alarak Almanya'nın yeni Şansölyesi seçilmişti.

CDU lideri olarak göreve gelen Friedrich Merz, o tarihten bu yana hem federal hem de eyalet düzeyindeki seçim kampanyalarında aktif rol alıyor.

FİLİSTİN DESTEKÇİSİNİ AZARLADI

Ravensburg'daki miting, önümüzdeki dönemde yapılacak eyalet seçimleri öncesinde partisinin son büyük buluşmalarından biri oldu.

Merz, Baden-Württemberg eyaletinin Ravensburg kentinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin seçim mitinginde Filistin'i destekleyen bir protestocuyu sert sözlerle azarladı.

"İSRAİL'İN YANINDAYIZ"

Miting sırasında salonda 'Filistin' sloganları atan ve Filistin bayrağı taşıyan protestocuya müdahale eden Friedrich Merz, İsrail'in 'özgürlük içinde yaşama hakkı' için savaştığını savunarak "İsrail'in yanındayız" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Merz'in, konuşmasını keserek protestocuya döndüğü ve öfkeli bir ifadeyle Almanya'nın İsrail'e tam destek verdiğini belirttiği anlar yer aldı.

Bu açıklama, mitingdeki kalabalık tarafından alkışlanırken, protestocu salondan uzaklaştırıldı.