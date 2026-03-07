Kolombiya lideri Petro’dan Trump’a Netanyahu uyarısı

Bogota’da Jesse Jackson’ın Chicago’daki cenaze töreninde konuşan Petro, Trump’a seslenerek, "Bugün ABD Başkanı'nın, kendisini insanlığı uçuruma sürükleyen kişiden (Netanyahu) tamamen ayrılmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU ÇATIŞMALARIAN DİKKAT ÇEKTİ

Petro, bölgede süren çatışmalara işaret ederek, “Hepimizin birleşme vakti geldi çünkü füzelere karşı durabilecek hiçbir silah yoktur. Onların karşısında durabilecek tek şey, arkasına kitleleri yani tüm insanlığı almış olan sözün gücüdür” değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ ÇAĞRISI

Bölgede artan askeri gerilimden Netanyahu’yu sorumlu tutan Petro, Orta Doğu’da barışın hızla sağlanması gerektiğini vurguladı. Sözleri törene katılanlardan büyük alkış aldı ve bazı katılımcılar ayağa kalkarak destek verdi. Tören sırasında Petro, eski ABD Başkanı Barack Obama ile de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.