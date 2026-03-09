Bağdat Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı girişimi engellendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı yerleşkesindeki ABD’ye ait Victoria Üssü, insansız hava aracıyla hedef alındı. Irak basınında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, üsse yönlendirilen İHA, hava savunma sistemleri tarafından düşürülerek saldırı girişimi engellendi.

SALDIRININ KAYNAĞI BELİRSİZ

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği bildirildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. İHA’nın hava savunma sistemi tarafından vurulduğu anların amatör kameralar tarafından kaydedildiği belirtildi.

GEÇEN HAFTA DA HEDEF ALINMIŞTI

Irak basınında yer alan haberlere göre Victoria Üssü, geçen hafta da iki insansız hava aracıyla hedef alınmıştı. İHA’lardan birinin üssün özel operasyonlar bölümünün bulunduğu alana düştüğü, diğerinin ise ABD’ye ait hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.