Bahreyn’de İHA saldırıları: 32 yaralı

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 10. gününde.

BAHREYN HEDEF ALINDI

Çevre coğrafyalara hızla yayılan savaş, birçok sivilin ölümüne neden oldu.

Bu kapsamda İran, Bahreyn'e bir saldırı gerçekleştirdi.

32 KİŞİ YARALANDI

Duruma ilişkin Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda yaralı sayısının 4’ü ağır olmak üzere 32’ye yükseldiği kaydedildi.