Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: Çok sayıda ölü var

Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: Çok sayıda ölü var

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangın nedeniyle, en az 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtti. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan bir gıda fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangından kaçarak kurtulmayı başaran işçiler, fabrikada mahsur kalan işçilerin olduğunu söyledi.

49 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye yetkilisi Russel Shikder, yaptığı açıklamada, dün gece başkentin dış mahallelerinden Rupganj'da bulunan Hashem Gıda ve İçecek Şirketinin fabrikasında başlayan yangında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Beş katlı fabrikada mahsur kalan en az 49 kişinin hayatını kaybettiği; arama kurtarma ekiplerinin, 17 kişinin cesedine ulaşabildiği kaydedildi.

Yangının neden çıktığı, kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu netleşmedi.

2010 YILINDA 123 KİŞİ ÖLDÜ

Bangladeş'te yetersiz eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde, yakın geçmişte çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti. Dakka'da 2010'da kimyasal maddelerin yasa dışı depolandığı bir apartmanda çıkan yangında 123 kişi ölmüştü.

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN YANGINLAR

2012'de Dakka'nın dış mahallelerinden birindeki tekstil atölyesinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetmişti.

2019'da da konut, dükkan ve depoların iç içe geçtiği bir mahallede çıkan yangında 67, imalathanelerin bulunduğu çok katlı komplekste çıkan yangında ise 25 kişi hayatını kaybetmişti.

2019 yılında yine Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede yangın çıkmış, 81 kişinin hayatını kaybederken, 41 kişi yaralanmıştı.

Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: Çok sayıda ölü var ViDEO