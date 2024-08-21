Bangladeş'te seller: 1,5 milyondan fazla kişi mahsur Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

Bangladeş'in Feni, Cumilla ve Noakhali bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, birçok yol ve evin su altında kalmasına yol açtı.

Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB), selden etkilenen bölgelerde 1,5 milyondan fazla insanın mahsur kaldığını ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Bangladeş Su Geliştirme Kurulu yetkilileri, ülkedeki birçok nehrin su seviyesinin tehlikeli sınırları aştığını belirtti.

NEHİRLER, SON 50 YILIN EN YÜKSE SU SEVİYESİNDE

Su Geliştirme Kurulu Sel Tahmin ve Uyarı Merkezi (FFWC), ülkenin kuzeydoğusundaki nehirlerin son 50 yılın en yüksek su seviyesine ulaştığını duyurdu.

FFWC mühendislerinden Sarder Udoy Raihan, "Şu anda 5 bölgede ani sel baskınları yaşanıyor ve bu bölgelerdeki nehir seviyelerinin önümüzdeki 24 saat boyunca tehlikeli seviyenin üzerinde kalması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bangladeş Meteoroloji Dairesi ise şiddetli yağışların bir gün daha devam edeceği uyarısında bulundu.