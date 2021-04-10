Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Komandolar, PKK/YPG'li teröristlerin güven ortamını bozmasına izin vermedi.

Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzuru bozmak isteyen teröristlerin kirli planına geçit verilmedi.

Bölgeye sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

3 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ

"Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."