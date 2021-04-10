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    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Komandolar, PKK/YPG'li teröristlerin güven ortamını bozmasına izin vermedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.04.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 10:20
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    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzuru bozmak isteyen teröristlerin kirli planına geçit verilmedi.

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/YPG'li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

    3 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ

    "Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

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