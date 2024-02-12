Başbakan Paşinyan: Ermenistan, Rusya'nın müttefiki değil Ülkesinin Moskova ile diyaloğuna işaret eden Paşinyan, Ukrayna savaşını hatırlattı. Paşinyan, Rusya'nın müttefiki olmadıklarını söylerken, AB ile ilişkilerden övgüyle söz etti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ile ilişkilerini değerlendirdi.

Paşinyan, AB ile aralarındaki bağların "açıkça derinleştiğini" söyledi.

Ülkesinde demokratik reformları sürdürdüğünü belirten Paşinyan, "güçlü komşularıyla" barışı korumaya çalıştıklarını da belirtti.

Ukrayna'daki savaşın etkilerine işaret eden Paşinyan, bunun Rusya ile Batı arasında bir seçim yapmak anlamına gelmediğinin altını çizdi.

"Rusya'nın müttefiki değiliz"

Moskova'nın müttefiki olmadıklarını söyleyen Paşinyan, The Telegraph'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna savaşı yeni başladığında CNN ile röportaj yaptım. Savaş durumunda Rusya'nın müttefiki olmadığımızı söyledim. Gerçek budur.



Ortaklarımızın, güvenlik konusunda endişeleri olabilir. Bu da onlarla ortak gündemleri hakkında son derece şeffaf bir şekilde konuşarak yönetmeye çalıştığımız bir konu.

NATO üyeliği gündemde değil

Başbakan Paşinyan, Rusya için "açık kırmızı çizgi" olan NATO üyeliğinin “tartıştıkları ya da tartışmaya devam ettikleri" bir konu olmadığını kaydetti.

"AB ile ilişkilerimiz derinleşiyor"

Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin "derinleştiğini" anlatan Paşinyan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yakınlaştığı açık bir şekilde görülüyor. Çünkü uluslararası topluma göre demokratik reformların uygulanmasında gözle görülür başarılara sahibiz.

Moskova ile arası açıldı: Bel bağlayamayız

Paşinyan, Rusya'nın "değerli bir güvenlik ortağı" olarak kaldığı konusunda ısrar ederken, bununla birlikte söz konusu ülkeden Karabağ Savaşı'nda askeri destek alamadıklarını her seferinde vurguluyor.

Ermenistan'ın artık yalnızca Rusya'ya bel bağlayamayacağını söyleyen Paşinyan, ABD ve Fransa ile de güvenlik ilişkileri kurması gerektiğini açıkça dile getiriyor.