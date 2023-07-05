BBC sunucusundan eski İsrail Başbakanı'na: Çocukları öldürmekten mutlusunuz İsrail'in eski lideri Bennett, katıldığı yayında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sunucu, "İsrail güçleri, çocukları öldürmekten mutluluk duyuyor" deyince tansiyon yükseldi.

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AA

İngiltere merkezli BBC televizyonunun yayınına İsrail ile ilgili ifadeler damgasını vurdu.

BBC sunucusu Anjana Gadgil, İsrail'in Cenin saldırısına ilişkin eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in görüşlerine başvurdu.

Bennett, saldırıda ölenleri "terörist" olarak tanımladı. Buna karşılık sunucu Gadgil, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu kişileri "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.

"Genç insanların öldürüldüğünü biliyoruz"

BBC sunucusu Gadgil, eski İsrail Başbakanı Bennett'e ilk olarak şu soruyu yöneltti:

İsrail ordusu buna 'askeri operasyon' diyor ama artık 4'ü 18 yaşın altında olmak üzere genç insanların öldürüldüğünü biliyoruz. Ordunun amacı gerçekten de bu mu? 16-18 yaş arasındaki insanları öldürmek mi?

Ölenlere 'terörist' dedi

Bennett, soruya verdiği yanıtta, İsrail ordusunun operasyonunda hayatını kaybeden 11 kişinin tamamının "militan" olduğunu öne sürerek şöyle dedi:

Silah taşımaya karar veren genç teröristlerin olması onların sorumluluğudur.

BBC sunucusu: İsrail mutluluk duyuyor

İsrail Başbakanı Bennett'in yanıtının ardından sunucu Gadgil, ölenleri "çocuk" olarak niteledi ve "İsrail güçleri, çocukları öldürmekten mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Bennett, "Biliyor musunuz, bunu söylemeniz oldukça dikkat çekici çünkü bizi öldürüyorlar." karşılığını verdi.

Bennett ile tartıştı

BBC sunucusu Gadgil ise Bennett'in bu kişileri "terörist", BM'nin ise "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı ve ekledi:

BM onları çocuk olarak tanımladı ve bu hedefli saldırıda 16-18 yaşları arasında 4 kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Bunun hedefli bir saldırı olduğunu unutmayalım. İsrail güçleri bu insanları aramaya devam ediyor.

Gadgil'in sözlerinin ardından eski İsrail Başbakanı Bennett şu değerlendirmeyi yaptı:

Biz doğru olanı yapıyoruz. Onlar sivilleri öldürüyorlar ve sizin bunun ahlaki eşdeğerini ya da daha kötüsünü yapmanız bence kabul edilemez.

"Mutlu olduğumuzu söyleme cüretini gösterdi"

Eski İsrail Başbakanı Bennett, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, BBC sunucusu Gadgil'in ifadelerine tepki göstererek, "BBC'den röportaj yapan kişi bana 'İsrail ordusu askerlerinin çocukları öldürmekten mutlu olduklarını' iddia etme cüretini gösterdi." yorumunda bulundu.

İsrail'in Cenin baskını

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, "operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını" ifade etmişti.