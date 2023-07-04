İsrail'in Cenin’deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı arttı Kente düzenlenen saldırılar sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti. Kentteki kuşatmanın havadan ve karadan devam ettiği belirtildi.

AA

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da saldırılarına devam ediyor.

Yapılan baskınlar ve havadan düzenlenen saldırılar, Cenin kentinde yoğunlaştırıldı.

İkinci gününe giren saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 10’a yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah Merc bin Amir bölgesinde bir Filistinlinin daha İsrail askerlerince öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail’in çok sayıda asker, zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçlarıyla kuşatmasını sürdürdüğü bölgeden sık sık patlama sesleri geldi.

İsrail'den 20 hava saldırısı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak), Cenin ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki askeri faaliyetine devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ordunun 20 hava saldırısı gerçekleştirdiği, bunların yaklaşık yarısının birliklerin hareket etmesine izin vermek için açık alanlara yapılan saldırılar olduğu, geri kalan saldırıların ise çevredeki tehditlerin ortadan kaldırılması için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonlar gece boyunca sürdü

Ordu güçlerinin, gece boyunca askeri faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, patlayıcı depolamak için kullanılan bir mekan, iki muharebe harekat yönetim odası ve bazı patlayıcıların bulunduğu ve imha edildiği belirtildi.