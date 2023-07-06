BBC'nin canlı yayınında İsrail gerilimi: Özür dilediler Sunucu Gadgil, Bennett'e gösterdiği tepki nedeniyle aleyhindeki kampanyanın hedefi oldu. Londra merkezli televizyon, özür açıklaması yayınlamak zorunda kaldı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Cenin'e yönelik saldırıları, İngiltere merkezli BBC televizyonunda ele alındı.

Kanalın canlı yayınına katılan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail ordusunun operasyonunda yaşamını yitiren 11 kişinin "militan" olduğunu iddia etti.

'İsrail mutluluk duyuyor' tartışması

Bunun üzerine BBC sunucusu Anjana Gadgil, ölenleri "çocuk" olarak niteledi ve "İsrail güçleri, çocukları öldürmekten mutluluk duyuyor." dedi.

Gadgil'in tutumu, İngiltere'deki İsrail çevrelerini rahatsız etti. BBC'ye yöneltilen şikayetler, televizyonun özür dilemesine neden oldu.

Sunucu karşıtı kampanya başlattılar

Söz konusu canlı yayının ardından, bu ülkedeki Yahudi örgütlerinin destekçileri, sunucuyu taraflı olmakla ve televizyonun tarafsızlık kurallarını ihlal etmekle suçlayarak Gadgil karşıtı kampanya başlattı.

Resmi şikayet kanala iletilirken, Gadgil'in kullandığı "dil" için özür açıklaması yapıldı.

Bir BBC sözcüsü, "Şikayetler, Cenin mülteci kampındaki gençlerin ölümleri hakkındaki röportaj sorularıyla ilgili." dedi.

BBC: Uygunsuz dil için özür dileriz

Birleşmiş Milletler'in, Cenin'deki operasyonun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini gündeme getirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Bu, röportajda incelenmesi gereken meşru bir konu olsa da, kullanılan dil iyi ifade edilmediği ve uygunsuz olduğu için özür dileriz.