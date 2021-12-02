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    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali

    Çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan göçmen ailelerin çocukları için boya festivali düzenlendi. Çocukların çoğu hayallerindeki evleri çizdi.
    • AA
    • 02.12.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 17:50
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    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali

    Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler, sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.

    GÜNLERDİR BEKLİYORLAR

    Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda günlerini geçiriyor.

    ÇOCUKLARIN BOYA FESTİVALİ

    Ailelerin çocukları için boya festivali düzenlendi.

    Çocuklara sağlanan kağıt, boya ve araç gereçlerle hayallerini çizmesi istendi.

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #1

    HAYALLERİ ÇATISI OLAN BİR EV

    Çocukların büyük bir bölümünün ev çizmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #2

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #3

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #4

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #5

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #6

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #7

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #8

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #9

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #10

    Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali #11

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