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Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali

Çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan göçmen ailelerin çocukları için boya festivali düzenlendi. Çocukların çoğu hayallerindeki evleri çizdi.