Belarus'ta muhalefetin seçim iptali başvurusu reddedildi

Devlet Başkanlığı seçiminden sonra muhalefet adaylarının seçimin iptaline yönelik başvurusu Belarus Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildiği duyuruldu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ya yapılan Devlet Başkanlığı seçimini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80 oy ile tekrar kazandı.

Muhalefet ise seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla sokaklara döküldü. Binlerce muhalifin meydanlarda çıktığı protestolar devam ediyor.

14 Ağustos'ta ise muhalefet kanadının adayları Svetlana Tikhanovskaya, Anna Kanopatskaya ve Andrey Dimitriev seçimlerin iptaline yönelik Belarus Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

TEMYİZE GİTME CEÇENEĞİ DE KALMADI

Belarus Yüksek Mahkemesi tarafında bugün yapılan açıklamada, başvuruların değerlendirildiği ve seçimlerin iptaline yönelik başvuruların reddedildiğini duyurdu. Açıklamada kararın temyize açık olmadığı belirtilirken, muhalefetin girişimleri de sonuçsuz kaldı.