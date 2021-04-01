Brüksel'de "1 Nisan şakası" olarak duyurulan müzik festivali için binlerce genç parkta toplanınca polis müdahale ederek gençleri tazyikli su ve gaz kullanarak dağıttı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sosyal medya üzerinden birkaç gündür yapılan paylaşımlarda şehir merkezindeki bir parkta "La Boum" adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu.

"SIFIR KORONA TEDBİRİ"

Duyurularda festivalde 8 sahne kurulacağı, onlarca ünlü müzisyen ve DJ'in etkinliğe katılacağı, "sıfır koronavirüs tedbiri" olacağı belirtildi.

1 NİSAN ŞAKASI GERÇEK OLDU

Ancak daha sonra bunun 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı. Sözde organizatörler de festivalin düzenlenmeyeceğini, bunun 1 Nisan şakası olduğunu sosyal medyada paylaştı. Buna karşın parka binlerce genç akın etti.

Brüksel polisi, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle açık havada da olsa toplu halde bir arada bulunmanın yasak olduğu gerekçesiyle gençleri uyardı.

Belçika'da 1 Nisan şakası festival gerçeğe dönüştü VİDEO

POLİS MÜDAHALE ETTİ, GENÇLER ÇATIŞTI

Gençlerin dağılmaması üzerine polis tazyikli su ve gaz kullanarak müdahale etti. Atlı polislerin de katıldığı müdahaleye tepki gösteren gençler ise polise şişe ve taş atarak karşılık verdi.

Polisle gençler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı. Çevrede bulunan birçok polis arabasının da camları kırıldı.