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Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

Belçika'da enflasyon, mayısta yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.