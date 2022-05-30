Petrol
116.49
0.80%
Euro
17.6466
1.37%
Dolar
16.3858
1.20%
Altın
976.57
1.17%
Borsa
2526
0.00%
Bitcoin
504.478
4.91%
BTXN Coin
12.53
-0.94%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

    Belçika'da enflasyon, mayısta yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.
    • 30.05.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

    Küresel enflasyon artışı, Avrupa ülkelerinde rekor kırmaya devam ediyor...

    Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin mayıs ayı enflasyon verilerini yayımladı.

    Verilere göre, Belçika'da nisan ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, mayısta yüzde 8,97'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1982'den bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

    40 yıllık zirvede

    Belçika'da en son 40 yıl önce enflasyon yüzde 9,02 seviyesinde ölçülmüştü.

    Ülkede, çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 4,43'e yükseldi.

    Mayıs ayında en önemli fiyat artışları akaryakıt, elektrik, kira, kalorifer yakıtı, restoran, kafe, süt, peynir, yumurta, otomobil, alkollü içecekler, seyahat, balık ve deniz ürünlerinde gerçekleşti.

    Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artıış yüzde 56,8'i buldu. Enerji ürünlerinin mayıs ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşti.

    AA'nın haberine göre Belçika'da mayıs ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 54,44, doğalgaz fiyatları yüzde 130,6 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 61,22 arttı.

    Belçika da enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kırıkkale'de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu
    3. Sayfa

    Kırıkkale'de yaşlı kadını uykudayken akrep soktu

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den tarihi başarı
    Milli Takımlar

    Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'den tarihi başarı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir