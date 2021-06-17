Berlin'de bina denetimi öncesinde ortalık karıştı

Binadan tahliye edilme korkusu yaşayanlar, kurdukları barikatları ateşe verdi. Saldırıya uğrayan 60 polis yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin, olaylı gösteriye sahne oldu.

Rigaer Caddesi'nde yangın güvenliği kontrolü öncesinde ortalık adeta savaş alanına döndü.

Mahkeme yetkilileri, bölgedeki bir binada yangın incelemesi yapma izni verdi, ancak güvenlik çemberi oluşturmaya çalışan polis taşlı saldırıya uğradı. Kurulan barikatlar ateşe verildi.

DENETİM ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

94 Rigaer sakini, yangın denetiminin ardından kaldıkları binadan tahliye edilme endişesine kapılmış durumda.

60 polisi yaralayan göstericilerin, binanın "yaşanılmaz" ilan edilmesinden korktukları belirtildi.

Berlin'de yangın denetimi öncesinde olay çıktı ViDEO

TEFTİŞE GELEN MEMURLARA TAŞLI SALDIRI

BBC'nin haberine göre, şiddetli protestoların ardından binayla ilgili önceki girişimler de başarısız olmuştu.

Şehrin polis teşkilatı, teftişe gelen memurların "yaklaşık 300 kişi tarafından caddeden ve çatıdan taşlarla saldırıya uğradığını" bildirdi.

Ateşe verilen barikatlar, polis tarafından söndürüldü. Polis, daha sonra çatıya yerleştirilen taşları kaldırmak için binaya girdi.

"EN ŞİDDETLİSİ"

Bir görgü tanığı, Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Kiez'de yaşadığım 10 yıldan fazla süredir, bu en şiddetli münakaşalardan biri oldu." dedi.

Polis, cuma akşamına kadar bölgede gösteri ve park yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.