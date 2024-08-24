Beyaz Saray: Gazze'deki ateşkes süreci yapıcı ilerliyor İsrail ile Hamas arasında süregelen ateşkes ve esir takasına yönelik açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, sürecin 'yapıcı' ilerlediğini bildirdi.

AA

İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ediyor.

Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Gazze için henüz bir sonuca varılamadı.

Süregelen ateşkes ve esir takası görüşmelerine ilişkin Beyaz Saray yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

ATEŞKES SÜRECİNDE 'YAPICI İSTİŞARELER'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden anlaşma müzakerelerinde "yapıcı istişareler" olduğunu söyleyerek, görüşmelerin süreceğine dikkati çekti.

"KRİTİK OLAN, HERKESİN GÖRÜŞMELERE KATILMASIDIR"

Sürecin "ilerlediğini" belirten Kirby, "Kritik olan, herkesin bu görüşmelere katılması ve tarafların uygulamaya yönelik çalışmaya devam etmesidir." ifadesini kullandı.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Kirby, sürecin "neredeyse çöküşte olduğuna dair" çıkan haberlerin doğru olmadığını vurgulayarak, "İlerleme kaydedildi. Şimdi her iki tarafın da bir araya gelerek uygulama için çalışmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

John Kirby, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de görüşmelere katılacağını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)