Beyaz Saray: Her yıl koronavirüs aşısı olmamız gerekebilir

Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.

2020 yılında başlayan ve küresel çapta sağlık krizine sebep olan koronavirüs hakkında ABD'den açıklama geldi.

Beyaz Saray, Kovid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.

"Tıpkı grip aşısı gibi her yıl koronavirüs aşısı da olmamız gerekebilir"

AA'nın haberine göre, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Kovid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir." ifadesini kullandı.

"Salgın sürüyor, dirençli olalım"

Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.