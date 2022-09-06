Petrol
92.82
-3.05%
Euro
18.0567
0.03%
Dolar
18.226
-0.05%
Altın
997.55
-0.43%
Borsa
3391
0.98%
Bitcoin
350.082
-3.73%
BTXN Coin
4.98
-2.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 22 C

    Beyaz Saray: Her yıl koronavirüs aşısı olmamız gerekebilir

    Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.
    • 06.09.2022 - 23:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyaz Saray: Her yıl koronavirüs aşısı olmamız gerekebilir

    2020 yılında başlayan ve küresel çapta sağlık krizine sebep olan koronavirüs hakkında ABD'den açıklama geldi.

    Beyaz Saray, Kovid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.

    "Tıpkı grip aşısı gibi her yıl koronavirüs aşısı da olmamız gerekebilir"

    AA'nın haberine göre, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Kovid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir." ifadesini kullandı.

    Beyaz Saray: Her yıl koronavirüs aşısı olmamız gerekebilir #1

    "Salgın sürüyor, dirençli olalım"

    Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

    Beyaz Saray: Her yıl koronavirüs aşısı olmamız gerekebilir #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Toyota ve Nissan'a tayfun engeli
    Otomobil

    Toyota ve Nissan'a tayfun engeli

    Hyundai Ioniq 5 satışları ortalamanın altında kaldı
    Otomobil

    Hyundai Ioniq 5 satışları ortalamanın altında kaldı

    Görüş Bildir