Beyaz Saray Sözcüsü Psaki koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yazılı açıklamasında aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiğini ve ardından kendi testinin de pozitif çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa seyahatine katılmadığını belirten Psaki, "Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kendimi karantinaya aldım ve Kovid-19 için PCR aracılığıyla yaptırdığım test negatif çıktı. Ancak bugün Kovid-19 testim pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

''AŞI SAYESİNDE SADECE HAFİF SEMPTOMPLAR YAŞIYORUM''

Psaki, çarşamba gününden bu yana Biden veya Beyaz Saray personelinin kıdemli üyeleriyle yakın temasta bulunmadığını bildirdi.

Biden ile en son salı günü, iki metreden uzaktan ve maskeli bir şekilde toplantıya katıldığını aktaran Psaki, "Aşı sayesinde sadece hafif semptomlar yaşıyorum ve bu da evden çalışmaya devam etmemi sağlıyor." ifadesine yer verdi.