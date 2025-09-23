Beyaz Saray'dan Maduro'nun mektubuna ilişkin açıklama: Tutum değişmedi

Venezuela hükümeti, 22 Eylül'de, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a, özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiğini doğruladı.

Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilen "mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı" suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür iddiaların ve "sahte haberlerin" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

TRUMP MEKTUBU REDDETTİ

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun müzakere çağrısı yaptığı iddia edilen mektupla ilgili konuşmayı reddederek, "Venezuela'da ne olacağını göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

"MEKTUPTA MADURO'NUN TEKRARLADIĞI BİRÇOK YALAN VARDI"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, Maduro'nun Trump'a gönderdiği, doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirten mektubu aldıklarını kaydetti.

Leavitt, "Açıkçası bu mektupta Maduro'nun tekrarladığı birçok yalan vardı. Trump yönetiminin Venezuela konusundaki tutumu değişmedi." diyerek Maduro'nun görüşme çağrısının reddedildiğini bildirdi.

"TRUMP, KAÇAKÇILIĞI DURDURMAK İÇİN İSTEKLİLİĞİNİ AÇIKÇA GÖSTERDİ"

Trump yönetiminin, Maduro hükümetini "yasa dışı" gördüğünü dile getiren Leavitt, "ABD Başkanı, Venezuela rejiminden ABD'ye ölümcül uyuşturucuların yasa dışı kaçakçılığını durdurmak için gereken her yolu kullanma istekliliğini açıkça gösterdi." diye konuştu.