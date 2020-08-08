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- Beyrut'taki patlamada ölü sayısı artıyor
Beyrut'taki patlamada ölü sayısı artıyor
Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 154 kişiye, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı.
- AA
- 08.08.2020 - 01:02
Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi.
Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.
MADDİ ZARAR 15 MİLYAR DOLARDAN FAZLA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.