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    Biden, 2024'te de aday olmayı planlıyor

    Biden, 2024'te de aday olmayı planlıyor

    ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya başkanlık için tekrar aday olacağını söylediği öne sürüldü.
    • 19.04.2022 - 23:00
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    ABD'de seçimleri kazandığından beri önce yaşı, sonrasında unutkanlığı ve gafları nedeniyle tartışma konusu olan Başkan Joe Biden'ın 2024'te yine aday olacağı iddia edildi.

    Obama'ya aday olacağını söyledi

    ABD Başkanı Joe Biden, Obama'ya 2024 başkanlık seçimleri hakkındaki planlarından bahsetti.

    Biden'ın 2024'te başkanlık için ikinci kez yarışa gireceğini söylediğini aktaran The Hill gazetesinin konuya yakın kaynaklar, "Biden tekrar aday olmak ve bunun da herkes tarafından bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.

    Biden, 2024 te de aday olmayı planlıyor #1

    "Biden halen Trump'ı yenebilir"

    AA'nın haberine göre; ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da 2024 için aday olmaya hazırlandığına işaret eden kaynaklar, düşük halk desteği oranlarına rağmen Biden'ın hala Trump'ı yenebilecek en güçlü Demokrat olduğuna dikkati çekti.

    Biden, 2024 te de aday olmayı planlıyor #2

    Obama, 5 Nisan'da Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış ve Biden ile öğle yemeği yemişti.

    Biden, 2024 te de aday olmayı planlıyor #3

    Biden, 2024 te de aday olmayı planlıyor #4


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