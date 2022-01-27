Euro
15.2758
-0.08%
Dolar
13.5935
0.03%
Altın
793.8620
-0.10%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
501.351
-1.56%
BTXN Coin
30.40
0.49%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C
    Biden, ABD ordusunda cinsel tacizi kararnameyle suç saydı

    Biden, ABD ordusunda cinsel tacizi kararnameyle suç saydı

    ABD Başkanı Joe Biden, orduda 'cinsel tacizin' suç sayılmasına yönelik kararnameye imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 05:43
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 06:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Joe Biden,  Askeri Adalet Kanunu kapsamında cinsel tacizin "suç" sayılmasını kabul eden kararnameye imza attı.

    Kararnameye atılan imza, Beyaz Saray'ın yaptığı yazılı açıklamayla duyuruldu.

    KARARNAME İLE BERABER CEZALAR AĞIRLAŞTI

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın imzaladığı kararname kapsamında, aile içi şiddet olaylarına ordunun müdahalesi güçlendirilecek ve askerlerin karşı tarafın rızası olmadan samimi pozlarını paylaşması durumunda verilen cezalar da ağırlaşacak.

    Biden, ABD ordusunda cinsel tacizi kararnameyle suç saydı #1

    6 BİN 290 ASKER, TACİZE UĞRADIĞINI BİLDİRDİ

    2020 mali yılında 6 bin 290 asker, ABD ordusunda cinsel tacize uğradığını bildirmişti.

    Biden, ABD ordusunda cinsel tacizi kararnameyle suç saydı #2


    Görüş Bildir