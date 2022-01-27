Biden, ABD ordusunda cinsel tacizi kararnameyle suç saydı

ABD Başkanı Joe Biden, orduda 'cinsel tacizin' suç sayılmasına yönelik kararnameye imza attı.

ABD Başkanı Joe Biden, Askeri Adalet Kanunu kapsamında cinsel tacizin "suç" sayılmasını kabul eden kararnameye imza attı.

Kararnameye atılan imza, Beyaz Saray'ın yaptığı yazılı açıklamayla duyuruldu.

KARARNAME İLE BERABER CEZALAR AĞIRLAŞTI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın imzaladığı kararname kapsamında, aile içi şiddet olaylarına ordunun müdahalesi güçlendirilecek ve askerlerin karşı tarafın rızası olmadan samimi pozlarını paylaşması durumunda verilen cezalar da ağırlaşacak.

6 BİN 290 ASKER, TACİZE UĞRADIĞINI BİLDİRDİ

2020 mali yılında 6 bin 290 asker, ABD ordusunda cinsel tacize uğradığını bildirmişti.