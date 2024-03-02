Biden, Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı: Havadan yardım atacağız Gazze'den iki kez Ukrayna olarak bahseden Biden, yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Beyaz Saray, yaşanan karışıklığı düzeltmeye çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, yine kafa karışıklığıyla gündeme geldi.

Daha önce devlet başkanlarını karıştıran Biden, bu kez Gazze yerine "Ukrayna" dedi.

Abluka altındaki Filistinlilere havadan yardım atılması meselesine değinen Biden, İsrail ordusunun aralıksız saldırılarına uğrayan bölgeden iki kez Ukrayna diye söz etti.

Gazze'yi "Ukrayna" diye andı

Biden, "Önümüzdeki günlerde Ürdün'deki dostlarımızla ve diğerleriyle birlikte Ukrayna'ya uçakla ek gıda ve malzeme yardımında bulunacağız." dedi.

Büyük miktarlarda yardımın ulaştırılmasından söz eden Biden, "Deniz koridoru olasılığı da dahil, Ukrayna'ya başka yollar açmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra düzeltti

Açıklamasının ilerleyen dakikalarında ise Biden, "Gazze'ye gönderilen yardım artık yetersiz." diye ekledi.

Beyaz Saray: Gazze'yi kastetti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, yaklaşık 30 dakika sonra gazetecilere Biden'ın "Ukrayna" derken "Gazze'yi kastettiğini" anlattı.

ABD basını: Zihniyle ilgili endişeler var

ABD basını ise 81 yaşındaki Başkan Biden'ın kafa karışıklığını endişeyle karşıladı. Haberlerde, "Başkan'ın zihinsel keskinliğinin artmasıyla ilgili endişeler var." denildi.

Joe Biden'ın söz konusu ifadeleri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Beyaz Saray'da ağırlandığı sırada kayıtlara geçti.