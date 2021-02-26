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    Biden, Kral Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.
    • AA
    • 26.02.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 08:06
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    Biden, Kral Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Joe Biden ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi.

    YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ ELE ALINDI

    İki liderin, bölgesel güvenliği ele aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi için Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından yürütülen yenilenmiş diplomatik çabaların ve İran destekli grupların saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın korunması konusunda ABD'nin kararlılığının vurgulandığı aktarıldı.

    Açıklamada, ABD'nin Suudi aktivistlerin salıverilmesini olumlu karşıladıklarına işaret edildiği aktarılarak, "Başkan Biden, ABD'nin evrensel insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı." bilgisi yer aldı.

    Biden'ın Kral Selman'a, ikili ilişkileri güçlü ve şeffaf yapmak için çalışacağının sözünü verdiğinin belirtildiği açıklamada iki liderin ortak çıkar ve endişe konularında birlikte çalışılması için mutabık kaldığı kaydedildi.

    KAŞKÇI RAPORU BIDEN-SELMAN GÖRÜŞMESİNİN SONRASINA ERTELENMİŞTİ

    Öte yandan ABD basını, perşembe günü açıklanması beklenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun, açıklanma tarihinin ertelendiğini duyurmuştu.

    Basına konuşan kaynaklar, söz konusu raporun Biden'ın Kral Selman ile yapacağı telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.

    Biden, Kral Selman la telefon görüşmesi gerçekleştirdi #1

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