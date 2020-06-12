Biden'den Trump'a: Seçim'de oy çalmaya çalışacak

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı ve rakibi Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde oy çalma girişiminde bulunacağını söyleyip, yenilgiyi kabul etmezse ordunun müdahale edeceğini söyledi.

Eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan adayı Joe Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"TRUMP, BU SEÇİMDE OY ÇALMAYA ÇALIŞACAK"

''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak.'' değerlendirmesinde bulunan Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.'' dedi.

"YENİLGİYİ KABULLENMEZSE ASKER ÇIKARIR"

Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.