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    Biden'ın düşüşü alay konusu oldu

    Biden'ın düşüşü alay konusu oldu

    Joe Biden'ın Georgia'ya yapacağı seyahat için uçağa binerken merdivenlerden düşmesi sosyal medyada alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 22:38
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 22:45
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    ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşlılık nedeniyle yaşadığı unutukanlıklar ve gaflar alay konusu haline geliyordu.

    Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.

    3 KERE YERE KAPAKLANDI

    Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

    Joe Biden, uçağın merdivenlerini çıkmaya çalışırken 3 kez düştü İZLE

    KULLANICILAR KOMİK VİDEOLAR HAZIRLADI

    Biden'ın düşünün ardınan kullanıcılar Biden'ın düşüyle alay ederek komik klipler hazırladı.

    Biden'ın düşüşü alay konusu oldu İZLE

    Biden ın düşüşü alay konusu oldu #1

    Biden ın düşüşü alay konusu oldu #2

    Biden ın düşüşü alay konusu oldu #3

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