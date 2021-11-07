Biden'ın işletmelere getirdiği aşı zorunluluğunu yerel mahkemeler reddetti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği koronavirüs aşı zorunluluğu kararını, Teksas ve Louisiana eyaletleri mahkemeleri dondurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere, çalışanlarını 4 Ocak'a kadar koronavirüse karşı aşılatmaları için getirdiği zorunluluk, özellikle Cumhuriyetçi cephede tepki çekti.

BİRÇOK EYALETTE DAVA AÇILDI

4 Kasım'da açıklanan zorunluluğa karşı ülkenin birçok eyaletinde açılan davalardan ilk kararlar da gelmeye başladı.

2 EYALETTE KARAR ASKIYA ALINDI

Teksas ve Louisiana eyaletindeki yerel temyiz mahkemeleri, uygulamayı geçici olarak askıya aldı.

"BİRÇOK İNSAN İŞSİZ KALACAK, ANAYASA AYKIRI"

ABD'de Cumhuriyetçiler birçok insanı işsiz bırakacağı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı çıkarken, Demokratlar bu zorunlulukların kamu sağlığı ve pandeminin bitmesi için gerekli olduğunu savunuyor.