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    Biden'ın son koronavirüs testi de pozitif çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın karantinasının devam ettiği açıklandı.
    • 03.08.2022 - 22:32
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    Biden'ın son koronavirüs testi de pozitif çıktı

    ABD Başkanı Joe Biden’a 30 Temmuz’da yapılan Covid-19’un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti.

    "Başkan kendini iyi hissediyor"

    Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, “Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı” dedi.

    Biden ın son koronavirüs testi de pozitif çıktı #1

    Karantinası devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, Biden’ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, solunum hızının normal olduğu belirtildi. Biden’ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.

    79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti.

    30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

    Biden ın son koronavirüs testi de pozitif çıktı #2


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