ABD'nin eski Başkanı, çok konuşulan uzaylılara yönelik attığı adımdan bahsetti.

Tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) olarak anılan hava olayları, son günlerde ABD'de sıklıkla konuşulan konular arasındaki yerini aldı.

Amerikan ordusu tarafından gözlemlenen cisimlerle ilgili Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve NASA, araştırma ekipleri kurmaya karar verdi.

51'inci Bölge tartışmasına Clinton da katıldı

Tartışmalara, ülkenin eski Başkanı Bill Clinton da dahil oldu. Clinton'a, CBS'te katıldığı talk show programında uzaylılar ve gündemden düşmeyen 51'inci bölge soruldu.

Clinton, başkanlık görevi sırasında uzaylılarla ilgili gerçekleri açığa çıkarmak için her yolu denediklerini, söz konusu bölgeye ajanlar gönderdiğini söyledi.

Bill Clinton, uzaylılar için 51'inci Bölge'ye ekip gönderdi ViDEO

"Uzaylı olmadığından emin olmak için..."

New Mexico eyaletine bağlı Roswell kentinde yaşandığı iddia edilen UFO kazasına değinen Clinton, "Uzaylı olmadığından emin olmak için 51'inci Bölge'ye insanlar gönderdik." dedi.

"Bu yüzden bu kadar gizemliler"

Clinton, "Bununla nasıl başa çıkacağımızı bulmamız gerektiğini söyledim çünkü teknoloji açısından görünmezlik araştırmalarımızın çoğunu burada yapıyoruz. Örneğin, radar tarafından algılanmayan uçakları nasıl uçurduğumuz gibi. Bu yüzden bu kadar gizemliler." ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı, "Ancak bildiğim kadarıyla uzaylı yok." diye ekledi.