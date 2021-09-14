Bill Gates: Bir sonraki salgına hazır değiliz

Amerikalı milyarder, olası yeni pandemi karşısında hazırlıkların yetersiz olduğunu belirtti. Gates, "Biraz endişeliyim" ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını döneminde tartışılan isimler arasında ilk sırada yer alan Bill Gates, açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Microsoft'un kurucusu Gates, 6 yıl önce dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük "potansiyel katilin" bir pandemi olduğu konusunda uyarmıştı.

"YENİ SALGINA KARŞI HAZIRLIK YETERSİZ, ENDİŞELİYİM"

Gates, son açıklamasında, bir sonraki salgına karşı yeterli hazırlığın yapılmadığını söyledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Gates, "Pandemi hazırlığına ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim." ifadesini kullandı.

"100 GÜNDE AŞI YAPMALIYIZ"

Hazırlıklı olmanın 100 günde aşı yapma ve sonraki 100 gün içinde tüm dünyaya yetecek kadar üretim yapma becerisine sahip olmak anlamına geldiğini belirten Amerikalı milyarder, "Bu yapılabilir." dedi.

BIDEN'DAN 65 MİLYAR DOLARLIK FON

ABD Başkanı Joe Biden, salgın hazırlığını güçlendirmeye yönelik 65 milyar dolarlık fon ayırdıklarını duyurmuştu. Konuya işaret eden Bill Gates, atılan adımın doğru olduğunu ancak finanse edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"ZORLAMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Söz konusu plan, ABD'nin biyolojik tehditlere karşı savunmasını iyileştirmeyi hedefliyor. Gates, "Bunun için zorlamaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

DÜNYANIN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde şimdiye kadar görülen toplam vaka sayısı 226 milyonu geçerken, 4 milyon 655 binden fazla ölüm yaşandı. 202 milyonun üzerinde hasta sağlığına kavuştu.

ABD, 42 milyonu aşkın vaka ve 680 binden fazla ölümle listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu ülkeyi vaka sayılarına göre sırasıyla Hindistan, Brezilya, İngiltere ve Rusya izliyor.

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