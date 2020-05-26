Bill Gates'ten korona aşısı için 388 milyon dolar yatırım

Bill Gates'ten korona aşısı için 388 milyon dolar yatırım

130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edilecek aşının olumlu sonuç vermesi durumunda ikinci aşamaya geçilecek.

ABD’de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması Novavax, Microsoft kurucusu Bill Gates’ten koronavirüs aşısı için 388 milyon dolar yatırım aldı.

Novavax, yatırımdan sonra aşı için insan testlerine başlayacaklarını açıkladı.

Novavax yaptığı açıklamada, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

AŞININ ADI 'NVX-CoV2373'

Firma, koronavirüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneme yapacaklarını açıkladı.

Novavax, NVX-CoV2373 adını verdiği aşının Avustralya'da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti.

İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı. Novavax firması, ikinci aşamada dünyanın değişik yerlerinden farklı yaş gruplarında deneyleri gerçekleştirecek.

Firma, ilk aşamadaki insan deneylerinin sonuçlarını temmuz ayında elde etmeyi planlıyor.

TESTLER OLUMLU OLURSA ÜRETİME GEÇİLECEK

Novavax, aşı geliştirme sürecinde Bill Gates tarafından kurulan ve Norveç’in başkenti Oslo’da faaliyet gösteren ‘Salgına Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’ndan (CEPI) yatırım aldı.

Firmanın, CEPI’den aldığı yatırım miktarı 388 milyon dolar... CEPI Genel Müdürü Richard Hatchett "Novavax'a yaptığımız yatırım, aşının klinik gelişimine paralel olarak üretime odaklanmamızı da sağladı.

Böylece aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, ihtiyaç sahipleri için zaman kaybetmeden üretime geçebileceğiz." dedi.