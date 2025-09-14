Binyamin Netanyahu müzakere heyetini bir kez daha saldırıyla tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas heyetini ateşkes girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, 'onlardan kurtulmanın' İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

Netanyahu, "Katar'da yaşayan Hamas liderleri Gazze Şeridi'ndeki insanların durumunu umursamıyor. Savaşı sonsuza dek uzatmak için tüm ateşkes girişimlerini engellediler. Onlardan kurtulmak esirlerimizin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması önündeki engelleri ortadan kaldırır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASINI: NETANYAHU SALDIRININ BAŞARISIZ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

İsrail basını Netanyahu'nun açıklamasını Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız" ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.