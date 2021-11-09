Bir milyar insan, 2 derecelik sıcaklık artışından etkilenecek uyarısı

Bir milyar insan, 2 derecelik sıcaklık artışından etkilenecek uyarısı

Sıcaklık haritasında risk altındaki ülkelere yer verildi. Küresel sıcaklık artışlarına karşı şimdiden harekete geçilmesi istendi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (MET Office), dünyada sıcaklığın 2 santigrat artması durumunda yaşanabilecekleri paylaştı.

Değerlendirmeye göre, sıcaklıkta meydana gelebilecek söz konusu artış, bir milyar insanı risk altına alacak.

CAN KAYBIYLA SONUÇLANABİLİR

Kurumdan yapılan açıklamada, bu riskin can kayıplarını da içerebileceği vurgulandı.

RİSK ALTINDAKİ ÜLKELER

Yayınlanan haritada, söz konusu senaryoda Afrika kıtasının merkezi, Güney Amerika, Avustralya’nın kuzeyi ve Tayland, Vietnam, Malezya gibi ülkelerin de risk altına gireceği öngörülüyor.

Öte yandan araştırmada, 4 santigratlık bir artışın, dünya nüfusunun yarısını risk altına aldığı belirtildi.

"ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Exeter Üniversitesi ve MET Office üyesi Richard Betts, küresel ısınmayı 2 santigratın altında tutmanın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu yeni birleşik analiz, küresel ısınmayı 2,0 santigratın altında sınırlamanın aciliyetini göstermektedir.

Sıcaklık seviyesi ne kadar yüksek olursa, insanların yaşamlarına yönelik riskler o kadar şiddetli ve yaygın hale gelir, ancak şimdi harekete geçersek, bu yüksek risklerden kaçınmak mümkün olabilir."