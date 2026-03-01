Birleşik Arap Emirlikleri İran’daki Büyükelçiliğini kapattı, diplomatlarını geri çekti

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı.

İran ise buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

BAE DİPLOMATLARINI GERİ ÇEKTİ

BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın konutlar, havaalanları, limanlar ve hizmet tesisleri gibi sivil alanları hedef aldığı belirtildi. Söz konusu saldırıların sivillerin hayatını tehlikeye attığı ve “sorumsuzca bir tırmanışa yol açtığı” vurgulandı.

Açıklamada, İran’ın eylemlerinin BAE’nin ulusal egemenliğini açık şekilde ihlal ettiği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu ifade edildi.

Diplomatların geri çekilmesi kararının, “devletin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığı reddetme konusundaki kararlı ve sarsılmaz duruşu” yansıttığı kaydedildi.

BAE ayrıca, saldırgan ve kışkırtıcı yaklaşımın gerginliğin azaltılması ihtimalini zayıflattığını ve bölgeyi son derece tehlikeli bir sürece sürüklediğini belirtti. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenliği, enerji arz güvenliğini ve küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.

İRAN'DAN 137 BALİSTİK FÜZE 209 İHA FIRLATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın ABD-İsrail ortak saldırılarına misilleme olarak başlattığı saldırılar kapsamında fırlatılan 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İran’dan yöneltilen saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşıldı. Açıklamada, “BAE Hava Kuvvetleri, İran saldırılarının başlangıcından bu yana fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA’yı başarılı bir şekilde engelledi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin “yüksek hazırlık seviyesi” ve “çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyeti”ne vurgu yapıldı. Dün sabah saatlerinden itibaren İran’dan fırlatılan 137 balistik füzenin 132’sinin hava savunma unsurlarınca imha edildiği, 5’inin ise denize düştüğü aktarıldı.

İran tarafından gönderilen 209 İHA’dan 195’inin engellendiği, 14’ünün ise maddi hasara yol açtığı bildirildi. Füze ve İHA’ların etkisiz hale getirilmesi sırasında ülkenin farklı bölgelerine şarapnel parçalarının düştüğü, bazı sivil noktalarda küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

ZAYED ULUSLARARASI HAVALİMANI'NDA CAN KAYBI

Abu Dabi Hükümetine bağlı Havalimanları Şirketi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan olayda 1 Asyalı vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

DUBAİ HAVALİMANI DA VURULDU

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai Havalimanları İdaresinin havalimanında bir olay yaşandığını doğruladığı belirtildi.

Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edilerek, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Olayın mahiyetine ilişkin ayrıntı verilmezken, Arap basınında ve sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, İran füze saldırısının ardından havalimanındaki bir binada hasar oluştuğu görüldü.