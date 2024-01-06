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Blinken İstanbul'da! Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşının görüşmesi başladı...

Blinken İstanbul'da! Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşının görüşmesi başladı... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme Vahdettin Köşkü'nde başladı. Görüşme sonrası Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.