Blinken: Medya binasında Hamas'a ait bir kanıt yok

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendini savunma hakkında olduğunu tekrar ederek, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların roket saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Sivillerinin hayatını kaybetmemesi için özenli davranılması gerektiğini söyleyen Blinken, İsrail'in sivillere zarar vermemek için ekstra çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

"MEDYA BİNALARINDA HAMAS'A DAİR BİR KANIT YOK"

Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin azaltılması için ABD'nin yoğun diplomasi trafiğinin devam edeceğini belirtti.