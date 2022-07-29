Blinken ve Lavrov telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'da tutuklu olan ABD vatandaşları

Bakan Blinken görüşme sonrası ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ın serbest bırakılması hakkında yaptığı açıklamada, "Kremlin'in, Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılması konusunda sunduğumuz öneriyi kabul etmesi için ısrar ettim” dedi.

Blinken, Lavrov’un cevabı hakkında açıklamada bulunmazken, "Bu teklifin Rusya tarafından kabul edilmesine yönelik bir değerlendirmede bulunamam” ifadelerini kullandı.





"Rusya, bu planlarına devam ederse ek yaptırımlar uygulayabiliriz"

İHA'nın haberine göre Blinken ayrıca, Lavrov ile Ukrayna ile imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının da konuşulduğunu belirtti. Bakan Blinken açıklamasında, “Dünya, hiçbir zaman ilhakı kabul etmeyecek. Rusya, bu planlarına devam ederse ek yaptırımlar uygulayabiliriz" dedi.





Görüşmenin yaklaşık 25 dakika sürdüğü öğrenildi.