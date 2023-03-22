BM Genel Sekreteri Guterres: Ramazan ayından ilham alalım Guterres, Müslümanlara gönderdiği mesajında, daha adil ve hakkaniyetli bir dünya vurgusu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Guterres, görüntülü mesajında, Müslümanların mübarek ayını kutladı.

"Daha adil ve hakkaniyetli bir dünya inşa edelim"

Daha adil ve hakkaniyetli bir dünya vurgusu yapan Guterres, şunları dile getirdi:

Barış, karşılıklı saygı ve dayanışma çağrısı yapmak üzere Ramazan'ı kutlayan herkesle birlikteyim.



Bu kutsal aydan ilham alalım. Herkes için daha adil ve hakkaniyetli bir dünya inşa edelim.

Guterres, söz konusu mesajını, "Hayırlı Ramazanlar" ifadesiyle tamamladı.

"Merhamet ruhuyla bir araya gelme vakti"

BM Genel Sekreteri, Ramazan ayıyla ilgili ayrıca şunları yazdı:

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kutsal Ramazan ayına başlarken, en içten dileklerimi iletiyorum. Anlayış ve merhamet ruhuyla bir araya gelme vakti.