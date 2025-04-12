BM: Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle yardım ihtiyacı arttı

DHA

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, daha özgür bir ülke haline geldi...

Eski rejimin prangaları ve izlerinden kurtulmak için reformların hızlandırıldığı ülkeye, savaştan kaçan Suriyeliler de geri dönüşlerini sürdürüyor.

Son olarak 400 bn kişilik Suriyeli iç mülteci de ülkelerine geri döndü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre (UNHCR), aynı dönemde, 1 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi de ülke içinde geri dönüş yaptı.

İNSANİ YARDIM İHTİYACI ARTTI

Böylece, toplamda 1,4 milyon Suriyeli evlerine dönmüş oldu.

UNHCR, gönüllü geri dönüşlerin başarılı ve sürdürülebilir olabilmesi için barınma, geçim kaynakları, koruma ve hukuki yardım gibi alanlarda desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

575 MİLYON DOLAR BÜTÇE TALEP EDİLDİ

UNHCR, Suriye içindeki operasyonları için 2025 yılı itibarıyla 575 milyon dolar bütçe talep ederken, şu ana kadar yalnızca 71 milyon dolar taahhüt alındığını açıkladı.

Fon eksikliklerinin, planlanan geri dönüşlerin gerçekleşmesini ve temel hizmetlerin sunulmasını zorlaştırabileceği belirtildi.

YARDIMLARIN ARTIRILMASI ÇAĞRISI

UNHCR, geri dönüşleri desteklemek amacıyla ‘Syria is Home’ adlı dijital bilgi platformunu başlattı.

Bu platform, mültecilerin iade süreçlerinde ihtiyaç duyduğu yasal belgeler, barınma, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi konularda güncel ve güvenilir bilgiler sağlıyor.

Buna ek olarak, Suriyelilerin evlerine dönüş süreçlerinin daha etkili bir şekilde ilerlemesi için uluslararası yardımların artması gerektiği ifade edildi.