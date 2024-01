BM'den ülkelere Filistin çağrısı: Kararınızdan dönün İsrail'in iddiası nedeniyle bazı ülkeler, Filistinlilere yönelik yardımları durdurdu. BM Genel Sekreteri Guterres, kararın gözden geçirilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilere destek sağlayan ajansla ilgili açıklama yaptı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddia edildi.

İsrail'in iddiası üzerine birçok ülke, kuruluşa yaptıkları finansal yardımı durdurma kararı aldı.

Yardımları durduran ülkelere seslendi

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Guterres, ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

Guterres, Gazze'deki sivillerin yaşamlarını sürdürebilmesi için UNRWA'nın yardımlarına ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

İşlerine son verildi

İsrailli yetkililerin söz konusu iddialarına ilişkin BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) soruşturma başlatıldığını belirten Guterres, olaya karışan 12 kişiden 9'unun kimliğinin tespit edildiğini ve bunların UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini tarafından işlerine son verildiğini aktardı.

UNRWA: Gazze'de yardım çalışmaları sonlanabilir

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı:

Dokuz ülke UNRWA'ya yönelik fonlarını geçici olarak askıya almıştır. Bu karar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani yardım çalışmalarımızı tehdit etmektedir.

"Son derece sorumsuzca"

UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için "can simidi" olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti ve ekledi:

Özellikle bölgede savaş, yerinden edilme ve siyasi krizlerin yaşandığı bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden iddialar nedeniyle bir kuruluşa ve hizmet ettiği tüm topluma yaptırım uygulamak son derece sorumsuzca olacaktır.

"Toplu cezalandırma"

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

Gazze'deki Filistinlilerin bu ek toplu cezalandırmaya ihtiyacı yoktu. Bu hepimizi lekeliyor.

Acil soruşturma çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Ülkelerin aldığı karar

Aralarında Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)