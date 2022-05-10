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- Bolivya’daki bir üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı
Bolivya’daki bir üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı
Bir üniversitenin spor salonunda çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Yüzlerce kişinin kaçmaya çalışırken ezildiği belirtildi.
- 10.05.2022 - 17:20
- Güncelleme : 10.05.2022 - 18:10
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi kentinde bulunan Tomas Frias Üniversitesi'nde öğrenci seçimleri konseyi vardı.
Yüzlerce kişi, üniversitenin kapalı spor salonunda toplandı.
Kalabalık arasında bir anda tartışma çıktı ve göz yaşartıcı gaz bombası atıldı.
4 kişi öldü
Spor salonunu duman kaplayınca yüzlerce kişi kaçmaya çalıştı.
İHA’da yer alan habere göre çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi ise yaralandı.
“Birçok öğrenci ezildi”
Tomas Frias Üniversitesi Rektörü Pedro Lopez, öğrencilerin yeni öğrenci topluluklarının başkanlarını seçmek için bir araya geldiklerini söyledi.
Lopez, “Göz yaşartıcı gaz bombası atıldı. Çıkan izdihamda birçok öğrenci ezildi.” dedi.
Bolivya’daki bir üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı VİDEO