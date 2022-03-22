Bombardımana tutulan Harkov'dan yıkım görüntüleri

Gece saatlerinde savaş uçakları ve füzelerle saldırılan kentte, hasar gören yerleşim alanları görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 27'nci gününde sürerken, Harkov gece saatlerinde Rus bombardımanına tutuldu.

Rus ordusu tarafından, Harkov’a hem savaş uçakları hem de füzelerle saldırılar yapıldı.

YERLEŞİM ALANI HEDEF ALINDI

Saldırılar halen devam ederken, yerel basında bazı yerleşim alanlarına füzeler isabet etti.

ÖLÜ VE YARALI HENÜZ BİLDİRİLMEDİ

Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, kentte sivil yerleşim alanlarının hasar aldığı görülürken, can kaybı ve yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.







