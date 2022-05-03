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    Bombardımana tutulan Kiev'deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

    Başkentteki bombardıman sonucu yıkılmaya başlayan binanın üst katlarında kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince merdivenle indirildi.
    • 03.05.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 13:06
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    Bombardımana tutulan Kiev'deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 2 ayı süredir devam ediyor.

    İki ülkenin de kayıplar verdiği savaşta, insanların beraberinde hayvanlar da can veriyor.

    Kedi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

    Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DNSN), Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde, Rus bombardımanında büyük ölçüde harabeye dönen bir apartmanın üst katlarında mahsur kalan kedi için başka bir kentten merdivenli itfaiye aracı getirdi.

    Bombardımana tutulan Kiev'deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

    "Ölümün kokusunu alabileceğiniz köyde, küçük bir mucize"

    Dış duvarları ve merdivenleri yıkılan apartmanın üst katlarında mahsur kalan kedi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. DNSN ekipleri görüntüleri paylaşarak “Hala ölümün kokusunu alabileceğiniz bir köyde küçük bir mucize gerçekleşti” mesajıyla paylaştı.

    Bombardımana tutulan Kiev deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı #1

    Bombardımana tutulan Kiev deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı #2

    Bombardımana tutulan Kiev deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı #3

    Bombardımana tutulan Kiev deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı #4

    Bombardımana tutulan Kiev deki yıkılan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı #5


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