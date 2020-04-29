Boris Johnson baba oldu

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, erkek bebek dünyaya getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'ın, oğulları dünyaya geldi.

Boris Johnson'ın sözcüsü, Symonds'ın bu sabah, erken saatlerde başkent Londra'daki bir hastanede doğum yaptığını söyledi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İngiliz başbakanın sözcüsü, dünyaya gelen erkek bebeğin sağlıklı olduğunu bildirdi.

Sözcü ayrıca, "Başbakan Johnson ve Bayan Symonds, doğum için muhteşem NHS doğum ekibine teşekkür etmek istiyor." dedi.

JOHNSON'IN BABASI: HEYECANLIYIM

Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, torununun doğumu nedeniyle "tümüyle mutlu" ve "heyecanlı" olduğunu dile getirdi.

2019'UN SONUNDA NİŞANLANDILAR

Geçtiğimiz yıl sonunda nişanlanan 55 yaşındaki Johnson ve 32 yaşındaki Symonds, mart ayında yaptıkları açıklamada, yaz başında bir bebek beklediklerini ifade etmişti.

SYMONDS DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Bebeğin doğumu, günlerdir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Başbakan Johnson'ın taburcu edilmesinin ardından gerçekleşti.

Symonds, ayrıca koronavirüs belirtileri göstermişti.